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У Швейцарії заарештували 19-річного підозрюваного у плануванні масового вбивства

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У Швейцарії заарештували 19-річного підозрюваного у плануванні масового вбивства

П'ятниця, 11 травня 2018, 19:36

Поліція швейцарського кантону Тічино заарештувала студента, який погрожував вбити студентів та співробітників у навчальному закладі в місті Беллінцона.

Про це повідомляє tio.ch.

Поліція заявила, що 19-річний підозрюваний був заарештований у четвер у своєму будинку в південному швейцарському місті за підозрою у плануванні массового вбивства.

За інформацією швейцарських ЗМІ, правоохоронці знайшли у приміщенні близько 20 пістолетів та інших видів вогнепальної зброї. Підозрюваний в останні дні погрожував вбити людей у кантонській бізнес-школі Беллінцони.

 
фотографія підозрюваного з профілю в Instagram

Про підозрілого студента поліцію попередили вчителі. "Школа правильно тлумачить знаки та визначила, що ця молода людина, яка є блискучим студентом, мала особисті проблеми", - заявив представник місцевого управління освіти.

Також стало відомо, що затриманий страждає важкими психічними захворюваннями і заперечував під час допиту, що мав намір когось  вбити. З моменту арешту він перебуває у психіатричній лікарні.

У його профілі в Instagram є чимало фотографій зі зброєю, на одній із них він позує з автоматом Калашнікова.

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Швейцарія
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