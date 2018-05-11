У Швейцарії заарештували 19-річного підозрюваного у плануванні масового вбивства

Поліція швейцарського кантону Тічино заарештувала студента, який погрожував вбити студентів та співробітників у навчальному закладі в місті Беллінцона.

Про це повідомляє tio.ch.

Поліція заявила, що 19-річний підозрюваний був заарештований у четвер у своєму будинку в південному швейцарському місті за підозрою у плануванні массового вбивства.

За інформацією швейцарських ЗМІ, правоохоронці знайшли у приміщенні близько 20 пістолетів та інших видів вогнепальної зброї. Підозрюваний в останні дні погрожував вбити людей у кантонській бізнес-школі Беллінцони.

фотографія підозрюваного з профілю в Instagram

Про підозрілого студента поліцію попередили вчителі. "Школа правильно тлумачить знаки та визначила, що ця молода людина, яка є блискучим студентом, мала особисті проблеми", - заявив представник місцевого управління освіти.

Також стало відомо, що затриманий страждає важкими психічними захворюваннями і заперечував під час допиту, що мав намір когось вбити. З моменту арешту він перебуває у психіатричній лікарні.

У його профілі в Instagram є чимало фотографій зі зброєю, на одній із них він позує з автоматом Калашнікова.