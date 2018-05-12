Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Американські винищувачі F-22 перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.

Про це передає CNN з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

За даними відомства, перехоплення сталося в міжнародному повітряному просторі в районі західного узбережжя штату Аляска, на північ від Алеутських островів.

Tу-95 перебували в розпізнавальній зоні протиповітряної оборони США. Американські винищувачі здійснили перехоплення і спостерігали за росіянами до тих пір, поки ті не покинули розпізнавальну зону.

Відзначається, що російські бомбардувальники не порушували повітряні кордони Канади і США. У Міноборони Росії назвали політ Ту-95, здатного нести ядерні заряди, плановим.

Нагадаємо, кілька подібних інцидентів сталося у квітні минулого року. Тоді на перехоплення двох російських бомбардувальників піднімалися два винищувачі ВПС США.