У Німеччині тисячі людей вийшли на акції проти націоналізму

Тисячі демонстрантів вийшли в неділю, 19 травня, на вулиці німецьких міст, щоб підтримати європейську єдність та виступити проти націоналізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Учасники акцій, які відбулися за тиждень до виборів до Європарламенту, несли прапори Європейського Союзу та плакати, які закликали до "Об'єднання Європи" та "Європи солідарності замість Європи батьківщин".

Очікувалося, що в Берліні на вулиці вийдуть 50 тисяч демонстрантів, щоб взяти участь у марші під гаслом "Європа для всіх - твій голос проти націоналізму". Марші відбулися також у Франкфурті-на-Майні, Кельні, Мюнхені, Лейпцигу, Штуттгарті та Гамбургу. За даними організаторів, загалом в акціях взяло участь близько 150 тисяч осіб.

Напередодні аналогічна акція відбулася в Польщі, де тисячі протестувальників вийшли на вулиці Варшави, аби підтримати ідею єдиної Європи. Загалом проведення таких акцій було заплановане у близько 50 європейських містах.

Нагадаємо, що вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня. Спостерігачі очікують, що ультраправі кандидати можуть збільшити своє представництво в законодавчому органі ЄС.