Саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня в Лондоні

Саміт лідерів країн Організації Північноатлантичного договору відбудеться 3-4 грудня в Лондоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Я радий повідомити, що наступний саміт лідерів країн Альянсу відбудеться 3-4 грудня 2019 року в Лондоні з нагоди 70-річчя НАТО. Я обговорив підготовку до події з прем'єр-міністром Терезою Мей минулого тижня, і я подякував Сполученому Королівству за згоду на проведення цього заходу", - йдеться у заяві.

У 1949 році Сполучене Королівство було одним з дванадцяти засновників НАТО, а Лондон був домом для першої штаб-квартири Альянсу.

"Тому це є відповідним місцем для керівників держав і урядів НАТО для планування майбутнього Альянсу. Разом ми розглянемо поточні та нові виклики безпеці і як НАТО продовжуватиме інвестувати та адаптуватися, щоб залишатися опорою стабільності в наступні роки", - зазначив Столтенберг.