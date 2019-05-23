Прем’єр Словаччини відвідає РФ, говоритиме з Путіним про "Північний потік-2"
Четвер, 23 травня 2019, 14:11
Прем’єр-міністр Петер Пеллегріні відвідає 5-6 червня Москву для переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним і прем’єром Дмитрієм Медведєвим.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.
Робочий візит Пеллегріні в Москву відбудеться через місяць після того як він відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Однією з тем розмов словацького прем'єра з російським керівництвом буде проект газопроводу "Північний потік-2".
Востаннє Москву відвідував прем'єр Словаччини Роберт Фіцо у 2016 році.
Нагадаємо, на початку травня прем'єр Словаччини Петер Пеллегріні і президент США Дональд Трамп назвали "Північний потік-2" геополітичною зброєю РФ.
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