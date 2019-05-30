Польща викликала посла РФ через інформаційні дошки про Смоленську катастрофу 

Польща очікує від Росії роз'яснень і усунення інформаційних дошок, встановлених біля місця катастрофи польського урядового літака в Смоленську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

До МЗС Польщі викликали посла РФ Сергєя Андреєва і державний секретар Мартін Пшидач доніс йому позицію польської держави.

Він наголосив, що зміст викладеного на дошках і саме їх встановлення не було узгоджене з польською стороною.

"Польське МЗС розраховує в цьому питанні на пояснення з боку Росії і усунення цих дошок та негайне впровадження в життя польсько-російських домовленостей, що стосуються виготовлення пам'ятника жертвам на місці катастрофи" - заявили в МЗС Польщі.

Інформаційні дошки про Смоленську катастрофу з’явилися у Смоленську 27 травня. Вони представляють російську версію катастрофи і розміщені на території російського "Фонду сприяння примиренню народів, що беруть участь у військових конфліктах".

Як відомо, у середині квітня 2018 року підкомітет Міноборони Польщі опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому йдеться про те, що літак Ту-154М був зруйнований під час вибуху, а вибухи відбулися над землею.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качинський з дружиною Марією.