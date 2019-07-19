У Конгрес США внесли проєкт про санкції проти РФ за захоплення українських моряків

Співголови українського конгресового кокусу внесли у Конгрес США законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Росії за захоплення українських моряків у листопаді минулого року.

Про це йдеться на сторінці конгресвумен Мерсі Каптур, яка є однією з ініціаторок законопроєкту, повідомляє "Європейська правда".

"Конгрес Сполучених Штатів продовжує рішуче засуджувати небезпечний морський напад Росії на ВМС України та незаконне затримання 24 українських моряків", - йдеться у спільній заяві співголів українського кокусу.

"Ця подія є останньою в серії зловмисних кроків, зроблених Росією для підриву демократичного прогресу України і міжнародного правопорядку. Міжнародне співтовариство не повинно залишатися осторонь, коли Росія посилює свою агресію в Європі і в усьому світі. Сполучені Штати і вільний світ повинні підвищити вартість російських вторгнень до тих пір, поки кожен з 24 українських моряків не повернеться додому" - йдеться у заяві.

Наголошується, що цей законопроєкт посилає потужний сигнал українським морякам та їх сім'ям, що американський народ не забув про їх героїчну боротьбу за захист демократичного шляху і суверенітету своєї країни.

"Ми закликаємо наших колег з Палати представників підтримати цю двопартійну ініціативу, а Росію - негайно звільнити українських моряків" – заявляють автори документа.