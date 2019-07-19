В уряді Хорватії відбулися найбільші перестановки в історії

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович призначив шість нових міністрів, що стало найбільшою урядовою перестановкою в історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Габріела Жалац (міністр фондів ЄС) пішла у відставку після низки скандалів, її замінить міністр праці та пенсій Марко Павіч, а його портфель візьме 34-річний Йосіп Аладрович.

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Наду Мурганіч (міністра соціальної допомоги) замінить Весна Бедекович. Томіслава Толушича (сільське господарство) замінить його держсекретар Марія Вучкович, а кар'єрний дипломат Горан Грліч Радман буде керувати зовнішньою політикою.

Пленкович вибрав молодих, лояльних і проєвропейських союзників, подаючи сигнал бунтівним силам у партії, йдеться у повідомленні. Єдиним вакантним місцем залишається посада хорватського єврокомісара, стосовно якої прем'єр-міністр наразі не розкриває карти.

Нагадаємо, раніше представницю Хорватії обрали генсеком Ради Європи.