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Чехія: білорусу, що воював проти України, загрожує 15 років за тероризм

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Чехія: білорусу, що воював проти України, загрожує 15 років за тероризм

Понеділок, 22 липня 2019, 16:18

Чеські слідчі звинувачували в тероризмі білоруса Алексєя Ф., який довгий час мешкає в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Білоруса звинуватили в приєднанні до проросійських бойовиків на сході України. 40-річний чоловік не вперше має проблеми із законом.

Зараз він відбуває покарання в чеській в'язниці за тяжкі тілесні ушкодження.

"У липні поліцейський орган розпочав кримінальне переслідування іноземного громадянина у зв'язку з участю у збройному конфлікті в Україні", - заявив Марек Бодлак з Верховної прокуратури.

В період з 2014 по 2016 рік Алексєй Ф. кілька разів виїжджав на непідконтрольну уряду України територію, де брав участь в боях на боці проросійських терористів, після чого повертався до Чехії.

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2018 року ним зацікавився чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю.

"Поведінка осіб, які воюють на боці повстанців проти законної, визнаної на міжнародному рівні влади України має з юридичної точки зору бути кваліфікована як злочин", - підкреслив заступник Верховного прокурора Чехії Адам Башни.

За звинуваченням в тероризмі 40-річному білорусу загрожує до 15 років позбавлення волі. Документ про висунення звинувачення в тероризмі йому вручили в тюремній камері.

Чеські правоохоронці нині розслідують причетність близько 20 громадян країни до участі у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

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Чехія Білорусь Донбас та ОРДЛО тероризм
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