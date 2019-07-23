Новий уряд Греції отримав вотум довіри парламенту

Новий уряд Греції під керівництвом Кіріакоса Міцотакіса виграв вотум довіри у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За довіру уряду Міцотакіса висловилися 158 депутатів, проти були 142.

Виступаючи перед голосуванням, Міцотакіс пообіцяв зробити все, що в його силах, щоб поліпшити життя людей.

Оголосивши про різке зниження податків в суботу, він пообіцяв у понеділок, що Греція "буде мати стабільність всередині країни і довіру за кордоном".

За його словами, Греція досягне первинного профіциту в розмірі 3,5 відсотка від ВВП, наполягаючи, що зниження цільового показника "буде можливе, як тільки уряд доведе свої реформістські повноваження".

Він також розкритикував попередній уряд Алексіса Ципраса і його колишнього міністра фінансів Яніса Варуфакіса, назвавши їх "близнюками катастрофи" через збитки, завдані ними грецькій економіці.

Що стосується угоди з Північною Македонією, яку він відкидав, перебуваючи в опозиції, Міцотакіс повторив, що це "погана угода", але після її ратифікації вона не може бути змінена в односторонньому порядку. "Ми повинні боротися, щоб виправити його помилки", - сказав він.