У Польщі обіцяють запросити Путіна на річницю звільнення Освенцима

Польща має намір запросити президента РФ Владіміра Путіна на річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау на початку 2020 року.

Про це заявив речник президента Польщі Блажей Спихальський, повідомляє "європейська правда" з посиланням на портал Onet.pl.

Раніше стало відомо, що Польща не запросила Путіна на урочистості у зв’язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни.

"Алгоритм надсилання запрошень керівникам держав був наступний: ми надсилаємо запрошення для наших найближчих партнерів, для наших союзників, тому запрошення були надіслані всім керівникам держав-членів Європейського Союзу, держав-членів НАТО, держав-членів Східного партнерства" - сказав Спихальський.

За його словами, на сьогодні вже є відповіді більш ніж 30 держав про те, що делегації на рівні президентів, прем'єр-міністрів чи голів парламентів візьмуть участь в урочистостях.

Спихальський зазначив, що Владіміру Путіну буде направлено запрошення на відзначення 75-ї річниці визволення німецького концтабору Аушвіц-Біркенау на початку 2020 року.

"Факт звільнення табору радянськими військами історичний, незаперечний і тут ця співпраця і бажання з нашого боку абсолютні" - зазначив він.

Варто зазначити, що у 2015 році Путіну не надсилали запрошення на урочистості до 70-ї річниці звільнення концтабору.