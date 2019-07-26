Противники незалежної Каталонії вперше з 2017 року переважають над її прихильниками

Підтримка незалежності Каталонії впала на 4 пункти, і вперше з 2017 року кількість прихильників відокремлення є меншою за число тих, хто хоче лишитися у складі Іспанії.

Такими є дані Центру досліджень громадської думки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.

Зокрема, 48,3% каталонців відкидають перетворення Каталонії в незалежну державу, в той час як 44% підтримали б цей варіант на референдумі.

5,5% респондентів не знають відповіді на це питання і 2,1% не стали на нього відповідати.

Опитування за участі 1500 осіб проводилося з 25 червня по 17 липня – після дострокових виборів і на тлі судового процесу над організаторами референдуму 1 жовтня 2017 року і ініціаторами проголошення незалежності автономії.

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Зазначається, що це перше з часу референдуму про незалежність опитування, яке показало, що більше каталонців проти незалежності, ніж за неї. Ще у березні 48,4% опитаних підтримали незалежність і 44,1% - відкинули її.