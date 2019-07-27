Трамп і Джонсон домовилися почати переговори про ЗВТ одразу після Brexit

Прем’єр Британії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп домовилися почати переговори про вільну торгівлю, як тільки Сполучене Королівство покине Європейський Союз.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

За даними офісу британського прем’єра, Трамп і Джонсон обговорили "безпрецедентні" торгові можливості, пропоновані Brexit.

"Вони погодилися, що Brexit пропонує безпрецедентну можливість для зміцнення економічного партнерства між Британією і Сполученими Штатами", - сказав представник Даунінг-стріт.

"Лідери обох країн висловили свою прихильність укладанню амбітної угоди про вільну торгівлю і початку переговорів якомога швидше після виходу Британії з ЄС," – додав він.

Трамп у свою чергу вказав, що вони працюють над дуже істотною торговою угодою, і додав:" Я передбачаю, що він буде великим прем'єр-міністром".

Крім того, сторони обговорили напруженість у відносинах з Іраном, що є першим дипломатичним викликом Джонсону на посаді прем’єра.