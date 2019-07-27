Главу поліції Румунії звільнили через провальне розслідування викрадення 15-річної дівчини

Начальника Національної поліції Румунії звільнили у зв'язку з викраденням 15-річної дівчини, яку зґвалтували і вбили в місті Каракал на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр внутрішніх справ Ніколає Мога звільнив начальника поліції Іоана Буду після того, як поліції знадобилося 19 годин, щоб знайти дівчину, яка, як повідомляється, тричі дзвонила за номером екстреної служби, стверджуючи, що її побив і зґвалтував чоловік, який підібрав її по дорозі, коли вона добиралася автостопом в Каракал з сусіднього села.

За повідомленнями румунських ЗМІ, перший екстрений виклик був зроблений незабаром після 11 години ранку в четвер. Поліції вдалося встановити місцезнаходження дівчини лише у п’ятницю о 3 ранку, однак ще три години їй знадобилося, щоб вирушити на місце через юридичні процедури.

У повідомленнях ЗМІ з посиланням на свідків йдеться, що правоохоронці знайшли на території готелю обвуглені останки з обривками одягу та ювелірними прикрасами. Влада заявила, що підозрюваного у вбивстві затримали.

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Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що справу буде розглянуто наступного тижня на черговому плановому засіданні Ради національної безпеки. Він розкритикував поліцію за "помилки і вагання" в розслідуванні справи і закликав до "суворого покарання" всіх винних.