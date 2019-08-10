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Українські морпіхи взяли участь у військових навчаннях у Грузії

Субота, 10 серпня 2019, 16:21

Українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях Agile Spirit 2019 (Спритний дух 2019), які з 27 липня до 9 серпня проходили в Грузії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, пише "Європейська правда".

"Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів і партнерів Північноатлантичного альянсу одразу на трьох військових базах відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Навчання Agile Spirit проходять уже 9 раз. Цього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях: в Сенакі, у Вазіані та на полігоні "Орфоло".

У навчаннях взяли участь понад 3 тисячі військових з 14 країн-членів НАТО і країн-партнерів Альянсу: Грузії, США, Британії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Бельгії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Румунії, Туреччини та України.

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