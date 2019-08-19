Україна і Молдова готують новий маршрут імпорту газу з Румунії

Укртрансгаз і Молдовагаз, спільно з операторами ГТС інших країн, узгодили необхідні технічні рішення для створення нових імпортних потужностей на базі системи Трансбалканських трубопроводів за напрямком "південь-північ" (реверс по трубопроводу Транзит-1).

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Укртрансгазу.

"Головною метою співпраці є диверсифікація маршрутів постачання газу до України в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020", - йдеться у повідомленні.

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Очікується, що вже 1 січня 2020 року буде створена постійна потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 млрд кубометрів газу на рік, незалежно від обсягів транзиту російського газу територією України.

Транспортування блакитного палива від точки Ісакча-1- Орловка відбуватиметься магістральними газопроводами "Роздільна – Ізмаїл" та "Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Ізмаїл".

Фахівці Укртрансгазу і Молдовагазу погодили модернізацію прикордонних газовимірювальних станцій ГВС "Гребеники" (Україна) та ГВС "Каушани" (Молдова) для роботи в реверсному режимі, йдеться у заяві.

Українська сторона планує побудувати додаткові обвідні лінії газопроводів, встановити нові технологічні перемички з монтажем трьох шарових кранів та завершити реконструкцію ГВС "Гребеники" до кінця 2019 року.

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"Для України і Молдови цей проект має стратегічне значення, адже диверсифікувавши шляхи постачання газу, обидні держави підвищать надійність та безперебійність забезпечення блакитним паливом своїх споживачів", - кажуть в Укртрансгазі

Нагадаємо, в травні 2018 року Укртрансгаз успішно здійснив оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії та підтвердив економічну доцільність створення таких потужностей на Трансбалканському маршруті.