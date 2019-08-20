У Ризі обрали мера замість відстороненого проросійського Ніла Ушакова

Депутати Ризької думи більшістю голосів у понеділок, 19 серпня, обрали Олега Бурова з політ сили "Честь служити Ризі" мером Риги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Свої голоси за Бурова віддали 35 депутатів.

За другого кандидата — представника партії "Для розвитку Латвії" Вієстурса Зепса — проголосували 12 депутатів.

У своїй промові новообраний мер підкреслив, що голова Думи — не лідер якоїсь політичної сили, а представник інтересів всього самоврядування. Буров пообіцяв бути політично нейтральним.

Раніше Буров, який досі виконував обов’язки градоначальника Риги, пообіцяв, що не буде "клоном Ушакова або Америкса". У своєму виступі він підкреслив, що Думі пора нарешті обрати мера і почати роботу, а основними її завданнями є розробка бюджету та впорядкування діяльності Rīgas satiksme, скандал навколо якої спричинив відсторонення попереднього мера.

Мера в Ризі не було з 21 червня, коли, не пропрацювавши і місяця, вотум довіри не пройшов Дайніс Турлайс. Він на цей пост був обраний після того, як відсторонили від посади багаторічного мера столиці Ніла Ушакова, який пізніше був обраний до Європарламенту.

20 серпня було останнім днем, коли депутати столичної Думи повинні були обрати мера. В іншому випадку Сейм мав би право ініціювати її розпуск і оголосити дострокові вибори.