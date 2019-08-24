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Туск про можливе повернення Росії до G7: краще запросити Україну

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Туск про можливе повернення Росії до G7: краще запросити Україну

Субота, 24 серпня 2019, 14:49

Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "великої сімки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться у його ремарках, присвячених початку роботи Саміту G7 у французькому Біарріці.

"Рік тому в Канаді президент Трамп запропонував відновити Росію до G7, відкрито заявляючи, що анексія Криму Росією частково виправдана. І що ми повинні прийняти цей факт. За жодної умови ми не можемо погодитися з цією логікою",- заявляє Туск.

На його думку, за цей час зявилися додаткові причини не повертати Росію. "Що стосується спекуляцій навколо запрошення Росії до столу, я б хотів це сказати. По-перше: причини, через які Росію було виключено у 2014 році, досі залишаються в силі. Більше того, є нові причини, такі як російська провокація на Азовському морі".

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"По-друге: коли Росію було запрошено в G7 вперше, вважалося, що вона буде йти шляхом ліберальної демократії, верховенства права та прав людини. Хтось із нас може сказати, що з повним переконанням, не виходячи з ділових розрахунків, Росія йде саме цим шляхом?",- додає Туск.

Президент  Європейської Ради вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7, щоб почути думку нового президента". "Я говорив з ним про це два дні тому, і знаю, що він був би дуже зацікавлений",- додає Туск.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Трамп та президент Макрон домовилися запросити російського колегу Владіміра Путіна на саміт G7, що відбудеться за рік у США.

Датальніше про це – у статті ""Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою".

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