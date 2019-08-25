У Дрездені десятки тисяч протестували проти правих популістів

У німецькому місті Дрезден у суботу відбулася акція за вільне та відкрите суспільство та проти ультраправих сил, у тому числі й правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними організаторів акції, вона зібрала близько 40 тисяч учасників. Організатори запевняють, що число учасників акції виявилося "значно більшим", ніж вони очікували.

Демонстранти вийшли на вулиці Дрездена з метою виступити на захист політики солідарності та висловитися проти націоналізму, ворожнечі та остракізму. Цю акцію провів політичний союз #unteilbar ("Неподільні").

Ті, хто приєдналися до акції, прагнули сказати рішуче "Ні!" "будь-якому націоналістичному мисленню", зазначають організатори акції. Вони також воліють не допустити протиставлення одне одному таких понять як соціальна держава з одного боку та міграція - з іншого.

"Саксонія може бути іншою, Дрезден - значно, значно більше, ніж (ісламофобський рух. - Ред.) PEGIDA", - наголосили організатори.

До проведення акції у Дрездені закликали понад 400 організацій та осіб. Демонстрація відбулася за тиждень до виборів до земельних парламентів Саксонії та Бранденбургу. Крім того, 27 жовтня відбудуться вибори до ландтагу ще однієї східнонімецької федеральної землі - Тюрингії.

У східнонімецьких землях останнім часом стрімко здобула популярність правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", що різко критикує нинішню політику німецького уряду щодо біженців.