Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбала вантаж скрапленого газу зі США, а потім після регазифікації продала його українській компанії "Енергетичні ресурси України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Interia.

Очікується, що транспорт з закупленим скрапленим газом прибуде до LNG-терміналу імені Леха Качинського у Свиноуйсці на початку листопада цього року.

Після регазифікації газ буде впроваджений в польську систему передачі в Свіноуйсьці, а потім переданий до України через прикордонне з'єднання газопроводу в Германовицях. Доставка до українського партнера буде реалізована до кінця 2019 року.

"PGNiG створила за останні три роки широкі повноваження на ринку СПГ. У нас є можливість придбати СПГ на конкурентних умовах від надійних постачальників з усього світу. Це робить PGNiG природним партнером для співпраці у розбудові сучасного та безпечного газового ринку в нашій частині Європи. Співпраця з нашими партнерами з "Енергетичні ресурси України", що триває кілька років, є кращим доказом", - сказав Петро Возняк, голова правління PGNiG SA.

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За його словами, нині єдиним обмеженням у розширенні експорту в Україну в ще більшому масштабі є пропускна спроможність газопроводів у Польщі за напрямом Сілезія-Підкарпаття.

"Ми розраховуємо на розширення пропускної здатності цих газопроводів не пізніше 2021 року", - додав Возняк.

Нещодавно PGNiG підписала кілька довгострокових контрактів на поставку СПГ з США. 24-річний контракт з американською Cheniere Marketing International передбачає отримання Польщею в період 2019-2022 років щорічно близько 0,52 мільйона тонн СПГ (приблизно 0,7 мільярда кубометрів газу після регазифікації), а з 2023 по 2042 рік — за 1,45 мільйона тонн СПГ (1,95 мільярда кубів після регазифікації). Контракт з американською Venture Global LNG передбачає постачання в Польщу 2 мільйонів тонн скрапленого газу в рік протягом 20 років, що відповідає 2,7 мільярда кубометрів газу після регазифікації.