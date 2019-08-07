Макрон пообіцяв Зеленському допомогти якнайшвидше зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої поінформував його про загибель чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

Зеленський зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною.

"Президент України також повідомив Еммануелю Макрону про інші кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на сході України, зокрема про відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський поінформував про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним сьогодні вранці, під час якої закликав до виконання зобов’язань щодо припинення вогню, повернення моряків та інших полонених.

"Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв’яжеться з президентом РФ Володимиром Путіним та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

6 серпня російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення, не сумісні з життям.