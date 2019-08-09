ЄС розробляє рекомендації країнам щодо паспортів РФ, виданих на Донбасі - ЗМІ
У Євросоюзі розробляють "єдині рекомендації" щодо "ідентифікації та можливого невизнання" паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей України, підконтрольних проросійським сепаратистам.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС, наданій DW.
Ці рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві.
Настанови також стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з паспортами РФ. У заяві речника ЄС нагадують, що невизнання паспортів перебуває у компетенції кожної окремої держави-члена Євросоюзу.
Раніше Литва та Естонія заявили, що не визнають такі паспорти.
Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів.
Як повідомлялося, Канада закриє в’їзд українцям Донбасу за російськими паспортами.