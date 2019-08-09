ЄС розробляє рекомендації країнам щодо паспортів РФ, виданих на Донбасі - ЗМІ

У Євросоюзі розробляють "єдині рекомендації" щодо "ідентифікації та можливого невизнання" паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей України, підконтрольних проросійським сепаратистам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС, наданій DW.

Ці рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві.

Настанови також стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з паспортами РФ. У заяві речника ЄС нагадують, що невизнання паспортів перебуває у компетенції кожної окремої держави-члена Євросоюзу.

Раніше Литва та Естонія заявили, що не визнають такі паспорти.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів.

Як повідомлялося, Канада закриє в’їзд українцям Донбасу за російськими паспортами.