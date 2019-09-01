У Німеччині майже 30 людей постраждали при падінні екрану на концерті

У місті Ессен на заході Німеччини в сильну грозу на концерті під відкритим небом звалився світлодіодний екран, розташований поблизу сцени.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Інцидент стався увечері в суботу, 31 серпня, під час виступу реп-виконавців Мартена Ласини (Marten Laciny), що працює під псевдонімом Marteria, і Беньяміна Гриффи (Benjamin Griffey), відомого як Casper. До моменту виходу музикантів на сцену на концерті перебувало 18 тисяч слухачів.

В результаті 28 людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. Постраждалих доставили в лікарні Ессена. Ще 150 відвідувачам лікарі надали допомогу на місці.

Незважаючи на грозу, музиканти продовжили виступ, проте через деякий час були змушені припинити. Відвідувачі змогли покинути концерт, скориставшись громадським транспортом.

Місце події було оточене. Кримінальна поліція проводить розслідування причин інциденту.