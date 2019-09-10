Польща може одержати перші F-35 у 2024 році

В американській компанії Lockheed Martin, що виробляє винищувачі F-35, заявили, що Польща може отримати перші чотири літаки для вишколів уже в 2024 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Перші чотири екземпляри багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35 Польща може отримати у 2024 році. Літаки для усього першого тактичного підрозділу авіації країна може отримати до 2026 року.

Віцепрезидент американської компанії Lockheed Martin Ґреґ Ульмер запевнив, що у разі купівлі можливі замовлення для польської промисловості, не тільки пов'язані із виробленням та обслуговуванням F-35.

"Якщо польська програма проходитиме згідно із тим, що нині про неї знаємо, то перші літаки прибудуть у 2024 році. Це будуть чотири літаки для вишколів пілотів та обслуговуючого персоналу і вони залишатимуться у Сполучених Штатах до часу проходження вишколів інструкторів", – сказав Ґреґ Ульмер.

Він додав, що цей метод вибрали Австралія, Південна Корея, Норвегія та Ізраїль, які спочатку також проводили навчання на своїх перших літаках у США. За словами Ульмера, до 2026 року буде здійснений перший транш – 12-16 літаків – готовою буде також інфраструктура, а отже перша ескадра досягне початкової готовності. Другий транш можуть здійснити до 2030 року.