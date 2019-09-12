В Україні хочуть заборонити антибіотики у тваринництві

PROMOTED

Безконтрольне використання антибіотиків в харчовій промисловості викликає хвороби і антибіотикорезистентність, яку Всесвітня організація охорони здоров'я вже офіційно визнала глобальною загрозою здоров'ю людини і продовольчій безпеки — заявляє автор петиції, керуючий акціонер компанії EPIKUR Олексій Коваленко.

За даними ВООЗ обсяг антибіотиків, які використовуються у ветеринарії для продуктивних тварин, птиці та аквакультури, на сьогоднішній день більш ніж в 2 рази перевищує обсяг лікарських засобів, що застосовуються в медицині. Безконтрольне використання антибіотиків призвело до появи бактерій, стійких до антибактеріальних препаратів і передачі таких генів-переносників людині.

Наприклад, вирощування курки з антибіотиками спрощує життя виробника: птах зростає швидше, більше важить і рідше хворіє. Це помітно здешевлює виробництво, а ціна для споживача знижується.

Але коли курка їсть корм з вмістом антибіотиків, в її організмі формуються стійкі до антибіотиків бактерії. Разом з курятиною, як і з будь-яким іншим м'ясом, вирощеним з використанням антибіотиків, вони потрапляють в людський організм.

Через ці бактерії знижується імунітет, порушується обмін речовин, з'являється алергія, набряки, дерматит, дисбактеріоз та інші захворювання. Але найголовніше — розвивається стійкість до антибіотиків, коли вони просто-напросто перестають діяти.

Ще в 2006 році Євросоюз виніс заборону на їх використання в тваринництві для профілактики і стимуляції росту.

"Ми показали суспільству, що така проблема є, і не тільки в Україні, вона давно в фокусі порядку денного всієї світової спільноти і Україні слід приєднатися до частини цивілізованого світу і на своїй території також включиться в розв'язання цієї задачі. Компанія "Епікур" за два роки змогла отримати стійкі результати вирощування курячого м'яса без використання антибіотиків. Це реально, але вимагає зусиль, чіткої програми, великої волі компанії і дисципліни", — впевнений Олексій Коваленко.

Генеральний директор ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" Аліна Сич впевнена: у виробництві продуктів харчування на перше місце завжди потрібно ставити здоров'я споживача.

Директор з розвитку і власник компанії "Сіріон" Тетяна Ілларіонова звернула увагу на те, що наші діти можуть опинитися на межі екологічної катастрофи через продукти, для виробництва яких застосовувалися антибіотики. В Україні ця тема не є топовою, але в розвинених країнах це те, чим "дихає" суспільство.

Проблема резистентності до антибіотиків дуже глибока, і вирішувати її потрібно на державному рівні.

Думку колеги повністю підтримує Олексій Коваленко. Він упевнений, проблему антибіотикорезистентності потрібно вирішувати спільно — державі, суспільству і виробникам!

Підтримати петицію можна за посиланням.