Кіпр достроково виплатив РФ 1,58 млрд євро боргу

Кіпр повністю погасив кредит, який він взяв від Росії в 2011 році, щоб утриматись на плаву на піку фінансової кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Деякий час тому російський кредит був повністю погашений", - повідомив міністр фінансів Rsghe Харріс Георгіадіс.

За його словами, йдеться про суму у розмірі 1,58 млрд євро.

"Кіпр тепер може комфортно фінансувати свої потреби з міжнародних ринків", – сказав міністр.

Кіпр домовився з Москвою про кредит в 2,5 мільярда євро в 2011 році, коли острів почав відчувати наслідки фінансового спаду.

На початку 2013 року країна отримала міжнародну допомогу від партнерів по Європейському Союзу і Міжнародного валютного фонду, на суму 10 мільярдів євро.