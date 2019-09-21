У Греції затримали підозрюваного у викраденні літака 34 роки тому

Грецька поліція заарештувала 65-річного чоловіка, якого підозрюють у викрадені літака в 1985 році і у викраденні людей в 1987 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чоловік, імовірно, був причетний до викрадення в 1985 році рейсу Trans World Airlines (TWA), під час якого був убитий американський пасажир.

Представник грецької поліції повідомив, що 19 вересня підозрюваний ліванського походження висадився з круїзного лайнера на острові Міконос.

За неофіційними даними, його розшукувала влада Німеччини, яка й попередила грецьких колег.

За словами джерела, злочин 1987 года, можливо, був пов'язаний з його звільненням в обмін на звільнення двох громадян Німеччини, захоплених у заручники його спільниками в Лівані.

Рейс TWA 847 з Каїра в Сан-Дієго з декількома зупинками в дорозі був захоплений незабаром після зльоту з Афін в 1985 році. Викрадачі вимагали звільнення ув'язнених мусульман-шиїтів з-під варти в Ізраїлі.

Деякі пасажири були побиті, а водолаз ВМС США, який перебував на борту літака, був убитий. Протягом наступних двох тижнів десятки пасажирів знаходилися в заручниках.