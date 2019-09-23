ПАРЄ може провести термінові дебати через насильство на протестах у Москві

Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії 30 вересня – 4 жовтня може провести термінові дебати про порушення демократичних прав та придушення мирних протестів у Російській Федерації у контексті виборів до Московської міської думи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Це питання включено до проєкту порядку денного осінньої сесії Асамблеї за терміновою процедурою.

Відповідний запит подала політична група європейських лібералів (ALDE).

Остаточний порядок денний сесії, включаючи це питання, буде затверджено у перший день роботи асамблеї, 30 вересня.

8 вересня пройшли вибори до Московської міської думи. Чинний режим не допустив до участі у виборах опозиційних кандидатів. Через це 27 липня у російській столиці пройшли масові мітинги протесту. Поліція, застосовуючи силу, затримала близько тисячі людей.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня члени ПАРЄ прийняли резолюцію, що дозволила делегації РФ вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція унеможливлює повторне введення серйозних санкцій проти російських депутатів.