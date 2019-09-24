Зеленський обговорив з прем’єром Італії справу Марківа і санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в кулуарах 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

"Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього порядку денного. Серед іншого було відзначено активізацію співпраці в інвестиційній сфері. Володимир Зеленський закликав вкладати кошти в інфраструктуру, зокрема порти, та наголосив на проведенні великої приватизації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Окремо було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Зеленський зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи, й запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Рокеллі.

"Також під час зустрічі обговорили важливість продовження санкційної політики стосовно Росії. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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