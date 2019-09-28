Прем’єру Британії загрожує розслідування через зв’язки з американською підприємицею

Влада Лондона направила запит на розслідування щодо зв’язків нинішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона з американською бізнес-леді, яка нібито отримала сприяння через дружбу з ним, коли він перебував на посаді мера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Управління Великого Лондона направило запит в Незалежне управління поліції з питань поведінки, яке має вирішити, чи є підстави для розслідування проступків Джонсона на державній службі.

Прихильники Джонсона засуджують звернення як політично мотивовану атаку, розпочату безпосередньо перед конференцією Консервативної партії.

Управління очолює мер Лондона Садік Хан, представник Лейбористської партії.