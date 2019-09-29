Захисники російських шкіл готують протест у Латвії

Партія "Російський союз Латвії" на наступних вихідних організовує акцію протесту на захист російських шкіл.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це заявила лідерка партії Тетяна Жданок.

За її словами, 5 жовтня в полудень відбудеться протестна хода від Ратушної площі до Кабінету міністрів.

"Ціна протесту вища, ніж власне освіти - ми йдемо захищати гідність і майбутнє нашого народу!", - заявила політик.

У понеділок коаліція схвалила законопроєкт Національного об'єднання, який зобов'язує самоврядування забезпечувати освіту латиською мовою в усіх дитячих садках. Він переданий в комісію Сейму для доопрацювання.

У той же день урядові партії дійшли згоди, що з часом всі етапи освіти в Латвії треба перевести на латиську мову. Однак, коли і як саме це станеться, політики не обговорювали.

Російський союз Латвії — латвійська політична партія, що обстоює права російськомовного населення Латвії.