Північна Корея поскаржилась в ООН на "провокації" США

Північна Корея заявила в ООН, що вина за зупинку в переговорах щодо врегулювання ядерного протистояння з США лежить на "політичних і військових провокаціях Вашингтона"."

Про це заявив посол Північної Кореї Кім Сон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Залежить від США, чи стануть переговори "вікном можливостей" або приводом, який прискорить кризу" – сказав він.

Виступаючи на головних щорічних зборах Генеральної Асамблеї ООН, він поскаржився, що США і Південна Корея не виконують окремі зобов'язання на вищому рівні.

"Ситуація на Корейському півострові не вийшла з порочного кола підвищеної напруженості, яка цілком і повністю зумовлена політичними і військовими провокаціями США", - сказав посол.

Переговори між Вашингтоном і Пхеньяном перебувають у замороженому стані після того, як саміт між Трампом і лідером Кім Чен Ином в лютому завершився безрезультатно, хоча Трамп і Кім зустрілися в червні на корейському кордоні в спробі просунути справу вперед. Трамп став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї.

Трамп сказав минулого тижня, що ще одна зустріч на вищому рівні з Кімом "може відбутися найближчим часом", але не уточнив коли саме.