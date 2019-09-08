Правляча партія Польща пообіцяла пенсіонерам "тринадцяту" пенсію

"Право та Справедливість" - партія влади у Польщі напередодні парламентських виборів анонсувала новий пакет соціальних обіцянок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Серед обіцянок керівництва правлячої партії – збільшення мінімальної платні з наступного року до рівня 3 тис злотих (біля 21 тис грн.). Із 2023 року мінімальна платня має зрости до 4 тис злотих (біля 28 тис грн).

Також правляча партія не обійшла й пенсіонерів. Анонсовано збільшення мінімальної пенсії з 1100 до 1200 злотих (біля 8400 грн). А з 2021 року обіцяно появу "тринадцятої" пенсії, яку мають отримати переважна більшість пенсіонерів.

Ще одна обіцянка польської влади – розширення виплат фермерам.

При цьому президент партії Ярослав Качинський відкинув домисли про можливу заміну на посаді прем’єр-міністра. "Матеуш Моравецький чудово підходить до міжнародних відносин, і немає підстав його міняти", -заявив він.

Нагадаємо, 13 жовтня у Польщі відбудуться парламентські вибори.