Фон дер Ляєн схвалила перелік членів нової Єврокомісії
Наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалила попередній перелік майбутніх єврокомісарів, наданий їй Радою ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.
Зазначається, що Фон дер Ляєн ухвалила рішення після проведення в останні тижні серії формальних інтерв’ю з кандидатами в єврокомісари.
Зокрема, схвалений такий список:
- Австрія: Йоганнес Ган
- Бельгія: Дідьє Рейндерс
- Болгарія: Марія Габріель
- Хорватія: Дубравка Шуйца
- Кіпр: Стелла Киріакідес
- Чехія: Вєра Юрова
- Данія: Маргрете Вестагер
- Естонія: Кадрі Сімсон
- Фінляндія: Ютта Урпілайнен
- Франція: Сільві Голар
- Греція: Маргарітіс Схінас
- Угорщина: Ласло Трочані
- Ірландія: Філ Хоган
- Італія: Паоло Джентілоні
- Латвія: Валдіс Домбровскіс
- Литва: Віргініюс Сінкявічюс
- Люксембург: Ніколя Шміт
- Мальта: Хелена Даллі
- Нідерланди: Франс Тіммерманс
- Польща: Януш Войцеховський
- Португалія: Еліза Феррейра
- Румунія: Рована Пламб
- Словаччина: Марош Шефчович
- Словенія: Янез Ленарчич
- Швеція: Ільва Йоханссон
Тепер Рада ЄС повинна затвердити цей список відповідно до статті 17 (7) Договору про Європейський Союз, після чого цей список буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.
Завтра обраний президент Урсула фон дер Ляєн оголосить про розподіл портфелів і про те, як вона має намір організувати роботу наступної Європейської комісії.
Потім Європейський парламент повинен дати свою згоду на склад всієї комісії, включаючи президента і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Цьому передують слухання майбутніх комісарів у відповідних парламентських комітетах. Як тільки Європейський парламент дає свою згоду, Європейська рада офіційно призначає Європейську комісію відповідно до статті 17 Договору про ЄС.