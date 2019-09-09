Фон дер Ляєн схвалила перелік членів нової Єврокомісії

Наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалила попередній перелік майбутніх єврокомісарів, наданий їй Радою ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Зазначається, що Фон дер Ляєн ухвалила рішення після проведення в останні тижні серії формальних інтерв’ю з кандидатами в єврокомісари.

Зокрема, схвалений такий список:

Австрія: Йоганнес Ган

Бельгія: Дідьє Рейндерс

Болгарія: Марія Габріель

Хорватія: Дубравка Шуйца

Кіпр: Стелла Киріакідес

Чехія: Вєра Юрова

Данія: Маргрете Вестагер

Естонія: Кадрі Сімсон

Фінляндія: Ютта Урпілайнен

Франція: Сільві Голар

Греція: Маргарітіс Схінас

Угорщина: Ласло Трочані

Ірландія: Філ Хоган

Італія: Паоло Джентілоні

Латвія: Валдіс Домбровскіс

Литва: Віргініюс Сінкявічюс

Люксембург: Ніколя Шміт

Мальта: Хелена Даллі

Нідерланди: Франс Тіммерманс

Польща: Януш Войцеховський

Португалія: Еліза Феррейра

Румунія: Рована Пламб

Словаччина: Марош Шефчович

Словенія: Янез Ленарчич

Швеція: Ільва Йоханссон

Тепер Рада ЄС повинна затвердити цей список відповідно до статті 17 (7) Договору про Європейський Союз, після чого цей список буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Завтра обраний президент Урсула фон дер Ляєн оголосить про розподіл портфелів і про те, як вона має намір організувати роботу наступної Європейської комісії.

Потім Європейський парламент повинен дати свою згоду на склад всієї комісії, включаючи президента і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Цьому передують слухання майбутніх комісарів у відповідних парламентських комітетах. Як тільки Європейський парламент дає свою згоду, Європейська рада офіційно призначає Європейську комісію відповідно до статті 17 Договору про ЄС.