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Фон дер Ляєн схвалила перелік членів нової Єврокомісії

Понеділок, 9 вересня 2019, 14:41

Наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалила попередній перелік майбутніх єврокомісарів, наданий їй Радою ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Зазначається, що Фон дер Ляєн ухвалила рішення після проведення в останні тижні серії формальних інтерв’ю з кандидатами в єврокомісари.

Зокрема, схвалений такий список:

  • Австрія: Йоганнес Ган
  • Бельгія: Дідьє Рейндерс
  • Болгарія: Марія Габріель
  • Хорватія: Дубравка Шуйца
  • Кіпр: Стелла Киріакідес
  • Чехія: Вєра Юрова
  • Данія: Маргрете Вестагер
  • Естонія: Кадрі Сімсон
  • Фінляндія: Ютта Урпілайнен
  • Франція: Сільві Голар
  • Греція: Маргарітіс Схінас
  • Угорщина: Ласло Трочані
  • Ірландія: Філ Хоган
  • Італія: Паоло Джентілоні
  • Латвія: Валдіс Домбровскіс
  • Литва: Віргініюс Сінкявічюс
  • Люксембург: Ніколя Шміт
  • Мальта: Хелена Даллі
  • Нідерланди: Франс Тіммерманс
  • Польща: Януш Войцеховський
  • Португалія: Еліза Феррейра
  • Румунія: Рована Пламб
  • Словаччина: Марош Шефчович
  • Словенія: Янез Ленарчич
  • Швеція: Ільва Йоханссон

Тепер Рада ЄС повинна затвердити цей список відповідно до статті 17 (7) Договору про Європейський Союз, після чого цей список буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Завтра обраний президент Урсула фон дер Ляєн оголосить про розподіл портфелів і про те, як вона має намір організувати роботу наступної Європейської комісії.

Потім Європейський парламент повинен дати свою згоду на склад всієї комісії, включаючи президента і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Цьому передують слухання майбутніх комісарів у відповідних парламентських комітетах. Як тільки Європейський парламент дає свою згоду, Європейська рада офіційно призначає Європейську комісію відповідно до статті 17 Договору про ЄС.

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