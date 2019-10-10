ЄС сподівається на прогрес у виконанні Мінська після узгодження "формули Штайнмаєра"

ЄС сподівається, що узгодження так званої "формули Штайнмаєра" може призвести до прогресу у виконанні Мінських угод.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на слуханнях у Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Підсумки засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня по так званій формулі Штайнмаєра - це крок, який, як ми сподіваємося, може призвести до деякого прогресу в напрямку повного виконання Мінських угод усіма сторонами" - сказала вона.

Могеріні наголосила, що Мінські угоди, як і раніше, відіграють центральну роль в досягненні стійкого мирного врегулювання конфлікту на сході України, припинення бойових дій і страждань багатьох людей.

"Вкрай важливо підтримувати прогрес в розведенні сил і будівництві моста в Станиці Луганській. І нам потрібно тривале припинення вогню для досягнення кінцевої мети відновлення контролю України над усією своєю територією" - заявила вона.

"Формула Штайнмаєра", запропонована наприкінці 2015 року, стосується виконання одного з пунктів мінських угод - визначення статусу Донбасу. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. Під її контролем має відбутися і саме голосування.