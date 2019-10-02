Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

При нападі у фінському училищі загинула українка

Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії - ЗМІ

В Естонії перевірять всіх українців, які працюють за договорами оренди

У Єврокомісії оцінили згоду України на "формулу Штайнмаєра"






Путін звинуватив США у тиску на Данію у зв’язку з "Північним потоком-2"

Середа, 2 жовтня 2019, 16:11

Президент РФ Владімір Путін заявив, що США тиснуть на Данію у зв’язку з проектом "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Якщо Данія не зможе відстояти свій суверенітет і під тиском США не дозволить прокласти в своїх водах газопровід "Північний потік-2", Росія знайде інші маршрути для його прокладки, заявив Путін.

Він вважає, що "маленька Данія" досі не дала на це дозволу, оскільки піддається "найсильнішому тиску" з боку США.

Якщо такого дозволу не надійде, прокладка трубопроводу обійдеться Росії дорожче і змусить змістити терміни, але проєкт все одно буде реалізований, впевнений Путін.

Раніше, 2 жовтня голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков заявив, що компанії потрібно півтора місяця, щоб добудувати "Північний потік-2". Він зазначив, що Данія не назвала причин, які могли б перешкодити їй дати дозвіл на прокладку труб в її водах.

У серпні глава "Газпрому" Олексій Міллер говорив, що "Північний потік-2" готовий на три чверті. Труби були прокладені по дну Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Путін Данія Північний потік-2
powered by lun.ua