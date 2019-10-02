Путін звинуватив США у тиску на Данію у зв’язку з "Північним потоком-2"

Президент РФ Владімір Путін заявив, що США тиснуть на Данію у зв’язку з проектом "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Якщо Данія не зможе відстояти свій суверенітет і під тиском США не дозволить прокласти в своїх водах газопровід "Північний потік-2", Росія знайде інші маршрути для його прокладки, заявив Путін.

Він вважає, що "маленька Данія" досі не дала на це дозволу, оскільки піддається "найсильнішому тиску" з боку США.

Якщо такого дозволу не надійде, прокладка трубопроводу обійдеться Росії дорожче і змусить змістити терміни, але проєкт все одно буде реалізований, впевнений Путін.

Раніше, 2 жовтня голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков заявив, що компанії потрібно півтора місяця, щоб добудувати "Північний потік-2". Він зазначив, що Данія не назвала причин, які могли б перешкодити їй дати дозвіл на прокладку труб в її водах.

У серпні глава "Газпрому" Олексій Міллер говорив, що "Північний потік-2" готовий на три чверті. Труби були прокладені по дну Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини.