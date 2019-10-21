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Посольство РФ у Чехії заперечує заяви про агентурну мережу ФСБ

Понеділок, 21 жовтня 2019, 16:29

Посольство РФ у Празі заявило, що заява керівника Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) про викриття діяльності російської шпигунської мережі на території країни не має нічого спільного з дійсністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Раніше в понеділок глава BIS Міхал Куделка заявив, що його відомство і чеська поліція викрили діяльність російської шпигунської мережі, яка, за його твердженням, діє через посольство РФ в Празі і пов'язана з російською розвідкою.

"Ця мережа була повністю розгромлена і обезголовлена", - сказав він у чеському парламенті.

Куделка також сказав, що ця мережа була частиною більшої структури, створеної Росією в інших європейських країнах. Однак, як повідомляють ЗМІ, він не став називати ці країни.

У грудні 2018 року BIS оприлюднила щорічну доповідь, в якій стверджувалося, що Росія і Китай в 2017 році посилили розвідувальну діяльність на території Чехії. За версією авторів доповіді, Москва для шпигунства використовує сайти, що поширюють дезінформацію, а також покупку чеських компаній російськими інвесторами.

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