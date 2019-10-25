НАТО запровадило безпекові правила щодо мереж 5G на тлі звинувачень до Китаю

Північноатлантичний альянс одноголосно ухвалив рекомендації щодо розгортання телекомунікаційних мереж п’ятого покоління.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

За словами генсека, союзники вирішили оновити рекомендації щодо стійкості цивільної інфраструктури у державах-членах Альянсу, включивши туди вимоги до мобільних мереж стандарту 5G. Серед іншого, держави НАТО мають оцінювати рівень потенційної небезпеки від встановлення того чи іншого обладнання, включивши до неї імовірний вплив іноземних сил.

"Головний сигнал цього оновлення – в тому, що союзники мають проводити оцінку ризиків, в тому числі ризиків, пов’язаних із закордонною власністю, контролем, а також імовірні гібридні загрози", - заявив генсек, уникнувши відповіді на запитання про те, від яких держав може виходити така загроза.

Міністр оборони США Марк Еспер натомість уточнив, що йдеться про імовірний вплив з боку Китаю, і наголосив, що Вашингтон не рекомендує використовувати китайське обладнання для побудови мереж 5G.

"Китайські компанії близько співпрацюють з компартією та урядом Китаю. Тому союзники мають дуже уважно аналізувати ризики, що виникають через це", - пояснив керівник Пентагону.

Варто зауважити, що рекомендації, ухвалені Альянсом, не мають обов'язкової сили. Водночас при їх обговоренні була присутня висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. У ЄС також занепокоєні через небезпеку, яку, імовірно, несе китайське обладнання.