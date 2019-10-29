В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей

Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Приводом для такого кроку стали ознаки порушень, виявлені в ході раніше ініційованої щодо Swedbank процедури фінансового нагляду.

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Окреме провадження у справі має встановити, чи було з боку Swedbank скоєно протиправне діяння, яке б відповідало правопорушенню., яке є порушенням правил запобігання відмиванню грошей, і чи винна юридична особа у вчиненні такого проступку.

У цій справі Фінансова інспекція співпрацює з компетентними органами Швеції і країн Балтії. Сторони координують свою діяльність і обмінюються інформацією та оцінками.

Перші результати в ході провадження будуть оголошені на початку наступного року.

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У відомстві також зазначили, що стосовно Swedbank триває і розпочата раніше процедура фінансового нагляду.

Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.

За даними шведської телекомпанії SVT, у період між 2007 та 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, ідеться про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank та Danske Bank.