Від мера латвійського міста зажадали пояснень через звернення російською

Центр державної мови Латвії попросив мера Даугавпілса Андрея Елксніньша пояснити, чому він виголосив звернення російською мовою під час фестивалю Dragon Boats на озері Великі Стропи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Центр державної мови надіслав мені "лист щастя" за російську мову. Як виявилося, цього літа, засмагаючи (!) на озері Великі Стропи, я порушив преамбулу до Конституції, побажавши веслярам вдало погребти", — заявив Елксніньш.

Центр державної мови посилається на відео, де видно, що 24 серпня мер звернувся до учасників заходу російською. Цим, на думку центру держмови, він порушив 4-й пункт Конституції, в якому сказано, що державна мова Латвії — латиська.

У законі "Про самоврядування" сказано, що робоча мова самоврядувань — латиська, і голова міської думи зобов'язаний знати державну мову на вищому рівні. Голова думи, зазначає центр держмови, грунтуючись на преамбулі до Конституції, повинен піклуватися про згуртованість суспільства, в основі якого повинна бути латиська мова. Тому він зобов'язаний звертатися до населення латиською, особливо на публічних заходах, доступних всім жителям міста.