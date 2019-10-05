До Брюсселя повернуться нічні потяги, столицю ЄС з'єднають з Віднем

З січня наступного року Брюссель можуть з'єднати з Віднем прямим нічним поїздом.

Про це заявив глав Австрійської федеральної залізниці (ÖBB) Андреас Маття, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Починаючи з січня 2020 року, ми плануємо Nightjet в Брюссель і старанно працюємо над цим", - сказав Маття, маючи на увазі послуги нічних перевезень, що надаються компанією.

В даний час Бельгія не включена в європейську мережу нічних поїздів, оскільки іноземні оператори змушені платити за проїзд потягів залізничною мережею країни.

Денні рейси за маршрутом Брюссель-Відень в даний час займають понад 10 годин як мінімум з однією пересадкою.

За словами представника ÖBB, новий нічний маршрут по спочатку буде проходити тільки до австрійської столиці, але пізніше державна залізниця розширить прямі нічні рейси до Брюсселя.

ÖBB в 2016 році придбала мережу нічних напрямків німецької компанії Deutsche Bahn і зараз заявляє про додатковий попит на залізничні послуги, що частково пояснюється зростаючою увагою до кліматичних впливів авіарейсів.

Розширення мережі може включати прямі нічні рейси в Берлін, Гамбург і Цюріх. Маття сказав, що в 2021 році повинні з'явитися маршрути в Нідерланди.

Уряд Нідерландів підтримав плани реінтеграції нічних поїздів у свій національний розклад, щоб переконати пасажирів відмовитися від авіарейсів, які більш шкідливі для навколишнього середовища.