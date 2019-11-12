Хорватія планує перейти на євро до 2024 року

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у вівторок, що стратегічною метою країни є виконати необхідні критерії і запровадити євро до кінця наступного терміну уряду.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він сказав на економічній конференції у вівторок.

Раніше цього року Хорватія направила Європейському центральному банку лист про наміри приєднатися до Механізму валютного курсу ЄС (ERM-2) – наступним кроком після цього є перехід на євро.

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"Ми плануємо приєднатися до ERM-2 в другій половині 2020 року, де ми плануємо провести від двох з половиною до трьох років. Тоді перехід на євро може статися найраніше у 2023 році або на початку 2024 року", - сказав Пленкович.

Він сказав, що однією з основних переваг для Хорватії від введення євро буде усунення валютних ризиків, зниження вартості запозичень і підвищення конкурентоспроможності економіки.

Хорватія докладає зусиль, щоб тримати під контролем свій бюджетний баланс та зменшити державний борг до 60% ВВП у найближчі кілька років, які є одним з ключових критеріїв приєднання до євро.