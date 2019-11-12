Угорщина прийняла великий штраф за невідповідне використання коштів ЄС

Угорщина прийняла штраф за невідповідне управління коштами, отриманими від Європейського Союзу, що може коштувати Будапешту понад 500 мільярдів форинтів (1,65 мільярда доларів) фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деталі покарання були викладені в документі, підготовленому Європейським комісаром з питань політики сусідства для засідання Комітету з питань бюджетного контролю Європарламенту в понеділок.

Документ показав, що Угорщина погодилася на 10-відсоткове скорочення фінансування ЄС, яке комітет визнав використаним не за призначенням в поточному бюджетному періоді ЄС на 2014-2020 роки.

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Торік 8 з 30 програм фінансування ЄС, які Єврокомісії довелося "виправити" через проблеми у їх використанні, були угорськими.

Посилаючись на аудит державних закупівель, Єврокомісія назвала Угорщину країною-членом ЄС з найслабшими національними системами управління та контролю у 2018 році.

Угорщина могла оскаржувати результати висновків Комісії проєкт за проєктом, але натомість обрала "10-відсоткову фіксовану фінансову корекцію".