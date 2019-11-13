У Німеччині хочуть саджати в тюрму за зйомку "під спідницею"

Уряд Німеччини cхвалив законопроєкт, який криміналізує фото- або ж відеозйомку інших людей під одягом без їхньої згоди.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

В останні роки із поширенням смартфонів частими стали випадки фото- або відеозйомки інших людей під їхнім одягом без їхньої згоди.

Представлений у середу законопроєкт, який ще потребує схвалення парламенту, також криміналізує несанкціоноване фотографування і поширення знімків людей, загиблих в аваріях.

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До Німеччини подібне законодавство затвердили цьогоріч в Англії та Уельсі.

Німецький уряд також хоче заборонити робити або розповсюджувати несанкціоновані фотографії, "які зображають мертву людину жорстоко або образливо", караючи за це до двох років ув'язнення.

Міністр юстиції Крістін Ламбрехт каже, що "ми повинні звільнити родичів від додаткових страждань від фотографій їхніх померлих батьків або дітей, які поширюються навколо".