Президентка Грузії відреагувала на події в парламенті та вуличні протести

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі поширила заяву з приводу провалу парламентом конституційних змін про перехід на пропорційну виборчу систему.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

"Перш за все, я хотіла б підкреслити, що, виходячи з напруженості і поляризації в нашій країні, збереження нашого спільного досягнення - стабільності, є моєю головною турботою і вимогою народу. Ми всі повинні поважати цю вимогу", - заявила вона.

До парламентських виборів наступного року необхідно зберегти максимальний спокій, закликає Зурабішвілі.

"Залежно від політичної ситуації, своїх амбіцій або передвиборних розрахунків, різні партії в різних країнах вважають за краще певну виборчу систему. Громадськість в меншій мірі залучена у формування цієї системи і, відповідно, тому менш обізнана.

Дуже прикро, що так голосно озвучену ініціативу, яка відповідає рекомендаціям міжнародної спільноти, не змогли (або не захотіли) довести до кінця. Це призводить до негативної оцінки процесів, що відбуваються в нашій країні - в той час, коли нам потрібна активна підтримка в усіх напрямках", - каже лідерка держави.

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Вона підкреслює: така підтримка вкрай важлива з урахуванням ситуації на окупаційній лінії, "особливо тоді, коли участь і реакція міжнародної спільноти на затримання нашого заслуженого лікаря мають вирішальне значення".

За її словами, процеси в парламенті не є "непереборною трудністю для країни або кінцем демократії", але слід утриматися від поглиблення напруженості і загострення поляризації.

"Я закликаю владу і опозицію використовувати будь-яку можливість, щоб знайти спільну мову, поліпшити Виборчий кодекс і створити максимальні умови для чесних виборів. Я переконана, що існує ресурс для виходу з цього напруженого становища", - йдеться в тексті заяви президента Грузії.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.

Нові акції заплановані на вихідних 16-17 листопада.