У Норвегії знайшли тисячолітній корабель епохи вікінгів

Корабель, ймовірно, побудований вікінгами, був знайдений норвезькими дослідниками за допомогою георадара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Судно, яке також може датуватися довікінговою добою, було виявлене в західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал.

Міністр клімату Норвегії Ола Елвестуен сказав, що відкриття має "як національне, так і міжнародне значення".

Археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини (NIKU) виявили залишки корабля на острові Едей.

Едей розташований на судноплавному шляху в Тронхейм, недалеко від того місця, де давній король Харальд Ферхейр, як стверджується, брав участь у двох морських битвах, завоювавши королівську владу в Норвегії в кінці 800-х років.

"Поки занадто рано говорити щось певне про вік корабля, але ми знаємо, що йому більше 1000 років", - сказав Кнут Пааше, керівник відділу цифрової археології в NIKU і експерт з кораблів вікінгів.

Рештки корабля знаходяться трохи нижче верхнього шару грунту в районі, де раніше був курган.

"Довжина кіля вказує на те, що корабель, можливо, був в цілому 16-17 метрів завдовжки", - сказав Пааше.

На додаток до корабля археологи також виявили сліди поселень, але поки ще не датували їх.