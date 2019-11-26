Посол ЄС: почуваюся в Україні, як в Естонії на початку 90-х

Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що при спілкуванні з українськими міністрами нерідко згадує Естонію 1990-тих років.

Про це йдеться в інтерв'ю посла "Європейській правді".

Маасікас підтвердив, що вчить українську і пояснив, що зараз може розуміти тему розмови, коли чує українських політиків. Дипломат також визнав, що почувається "на одній хвилі" з українськими чиновниками.

"Деякі речі, які зараз відбуваються в Україні, мені добре знайомі. Коли я спілкуюся з українськими міністрами, то нерідко згадую Естонію в 90-ті роки, коли там були молоді міністри віком близько 30 років, повні ентузіазму зробити щось, і робити це швидко", - зазначив він.

За його словами, у Брюсселі "одні скажуть, що ключове значення має швидкість реформ" в Україні, а "інші – що якість важливіша, ніж швидкість".

"Я – з перших. Я вважаю, що зараз, у цей період, найбільше значення для України дійсно має швидкість. Це, звичайно, не означає, що про якість можна зовсім забути – та про неї ніхто й не забуває. Але саме завдяки "турборежиму" багато речей, які були "в довгій шухляді", стають реальністю. Багато важливих завдань, про які знали українські еліти, про які роками нагадували міжнародні партнери, реалізуються саме зараз. І це – позитивно!", - вважає Маасікас.

Читайте детальніше в інтерв'ю "Посол ЄС в Україні: І я, і Зеленський доживемо до того дня, коли мова піде і про ваше членство в ЄС".