Двосторонні переговори з РФ по газу були запропоновані ЄС – джерела в уряді
Раунд переговорів з "Газпромом", який прохолодив без посередництва ЄС, був запропонований представниками Єврокомісії для розблокування переговорного процесу.
Про кореспонденту "Європейської правди" розповіли два високопоставлених співрозмовники в уряді.
"Тристоронні переговори досі були ускладнені тим, що у кожної з сторін є своя позиція. Тому представники ЄК запропонували нам провести раунд переговорів з РФ для розблокування переговорного процесу" - розповів один зі співрозмовників.
Зокрема, серед інших таку пропозицію озвучив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.
За його словами, двосторонні переговори дозволили розблокувати кілька проблемних питань: Росія відмовилася від нульового варіанту у газовому боргу та почала розмовляти про можливість довгострокового контракту, нехай і на строк менший, ніж на 10 років.
"Хочу наголосити, що ми не мали ніяких окремих двосторонніх газових переговорів з РФ. Ми маємо лише тристоронні переговори, в рамках яких ми і провели цей раунд" - зауважив інший співрозмовник в уряді.
За його словами, наступний раунд відбудеться в наступний вівторок чи четвер однак не відомо чи будуть розмови двосторонніми, чи за участю ЄС.
"Наша мета – досягти принципової угоди до 9 грудня, що залишити його в економічній площині, і не переводити в політичну" - зазначив співрозмовник в уряді.
Як відомо, 9 грудня у Парижі запланована зустріч лідерів України, Франції, німеччини та Росії у нормандському форматі.