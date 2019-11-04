Великий європейський авіахолдинг купує іспанського перевізника Air Europa

Міжнародна консолідована авіакомпанія International Airlines Group (IAG), до якої входять компанії British Airways і Iberia, вирішила придбати іспанську компанію-конкурента Air Europa.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вартість покупки складе мільярд євро.

У заяві, опублікованій у понеділок, International Airlines Group стверджує, що покупка буде завершена до кінця 2020 року, якщо антимонопольні регулятори схвалять її.

IAG очікує, що покупка перетворить її мадридську базу на "справжнього конкурента" головним європейським авіавузлам в Амстердамі, Франкфурті, Лондоні та Парижі.

У заяві йдеться, що, взявши під свій контроль Air Europa, група також розраховує взяти лідерство у виконанні польотів між Європою і Латинською Америкою і Карибським басейном.

Air Europa експлуатує 66 літаків за 69 напрямками в Іспанії та за її межами. Будучи однією з найбільших авіакомпаній світу, IAG виконує рейси за 268 напрямками на 573 літаках.