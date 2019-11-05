В МЗС РФ заявили, що Естонія не пропустила російський корабель і літак з віцепрем’єром

В МЗС РФ висловили здивування відмовою Таллінна без пояснення причин у заході в територіальні води Естонії судна "Академік Примаков".

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

Коментуючи відмову Таллінна в заході в територіальні води Естонії судна "Академік Примаков" , вона вказала, що " дане рішення викликає крайнє здивування з урахуванням того, що цьому ж судну в нинішньому році естонською стороною двічі надавалися відповідні дозволи. Цього разу відповіли відмовою, причому без пояснення причин".

"Це вже третій за останній час випадок, коли Таллінн відмовляє російським морякам і повітряним суднам. На початку жовтня не був дозволений проліт через територію Естонії літаку з заступником голови уряду Російської Федерації на борту, а в квітні цього року не дозволили захід у територіальні води Естонської Республіки російському навчальному судну "Сєдов", - пояснила вона.

"Фіксуємо ці недружні демарші. Будемо враховувати їх при вибудовуванні двосторонніх відносин з Естонією", - заявила офіційний представник МЗС РФ.